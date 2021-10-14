Главный офис ОСК переехал из одной столицы России в другую

Объединенная судостроительная корпорация переехала из Москвы в Санкт-Петербург. Сегодня она закончила окончательный переезд своей штаб-квартиры в Северную столицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник сообщил, что корпорация ОСК полностью завершила свой переезд. Завтра, 15 октября, гендиректор компании Алексей Рахманов доложит о завершении этой процедуры руководству страны.

Как стало известно, некоторая часть сотрудников холдинга работают в бизнес-центре на 17-й линии Васильевского острова. Головной офис корпорации находится в переулке Антоненко, 4.

Также источник уточнил, что часть сотрудников все еще остается в Москве, но занимают только один этаж бизнес-центра «ЛегионII» на Большой Татарской улице.

ОСК должна была переехать в Санкт-Петербург в июле 2020 года, но из-за пандемии была вынуждена поменять свои планы. На переезд холдинга потребовалось около 1,5 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России объяснил, как переезд штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербург повлияет на бюджет города. «Газпром» теперь будет платить налоги Петербургу, в связи с чем казна значительно пополнится.