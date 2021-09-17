Путин рассказал, как переезд штаб-квартиры Газпрома повлияет на Петербург

Путин рассказал, как переезд штаб-квартиры Газпрома повлияет на Петербург
"Газпром" переехал в "Лахта Центр". Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Президент отметил, что это принесет городу 17 млрд рублей уже в 2021 году.

Президент России Владимир Путин сегодня, 17 сентября, объяснил, как переезд штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербург повлияет на бюджет города. Уже в 2021 году власти получат 17 миллиардов рублей. Об этом пишут РИА Новости.

«Газпром» теперь будет платить налоги Петербургу, в связи с чем казна значительно пополнится. Уже в следующем году власти заработают около 40 миллиардов рублей.

«Хочу подчеркнуть — дополнительно, это те средства, которых раньше у города не было»,

— сказал Путин на встрече с губернатором Александром Бегловым.

Путин надеется, что деньги потратят с умом – распределят их на приоритетные для города направления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что штаб-квартира «Газпрома» официально переехала из Москвы в Петербург.

Александр Беглов владимир путин газпром новости СПб Штаб-квартира


 

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