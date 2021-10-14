Скульптуру «Городовой» сняли с поста на Малой Конюшенной: фоторепортаж Gazeta.SPb

Сегодня на Малой Конюшенной улице демонтировали скульптуру «Городовой». Бронзовую фигуру переместят на угол Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы.

Скульптуру демонтировали со старого постамента на Малой Конюшенной улице, 1, сегодня в полдень.

Памятник решили перенести на другое место — его установят на бывшем «треугольнике безопасности» у здания ГУ МВД на углу Суворовского и Кавалергардской. Сейчас там идет благоустройство территории.

Торжественное открытие состоится 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел.

Бронзовую фигуру городового высотой 2,3 метра создал скульптор Альберт Чаркин. Она стояла на углу Шведского переулка и Малой Конюшенной улицы с 1998 года. Скульптуру решили переместить по инициативе руководства городского главка МВД.

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