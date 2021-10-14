Скульптуру «Городовой» сняли с поста на Малой Конюшенной: фоторепортаж Gazeta.SPb

Скульптуру &#171;Городовой&#187; сняли с поста на Малой Конюшенной: фоторепортаж Gazeta.SPb
Скульптуру "Городовой" демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Сегодня на Малой Конюшенной улице демонтировали скульптуру «Городовой». Бронзовую фигуру переместят на угол Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы.

Скульптуру «Городовой» демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Скульптуру «Городовой» демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Скульптуру демонтировали со старого постамента на Малой Конюшенной улице, 1, сегодня в полдень.

Скульптуру «Городовой» демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Скульптуру «Городовой» демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Памятник решили перенести на другое место — его установят на бывшем «треугольнике безопасности» у здания ГУ МВД на углу Суворовского и Кавалергардской. Сейчас там идет благоустройство территории.

Скульптуру «Городовой» демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Скульптуру «Городовой» демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Торжественное открытие состоится 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел.

Скульптуру «Городовой» демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Скульптуру «Городовой» демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Бронзовую фигуру городового высотой 2,3 метра создал скульптор Альберт Чаркин. Она стояла на углу Шведского переулка и Малой Конюшенной улицы с 1998 года. Скульптуру решили переместить по инициативе руководства городского главка МВД.

Скульптуру «Городовой» демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Скульптуру «Городовой» демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Скульптуру «Городовой» демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Скульптуру «Городовой» демонтировали с Малой Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что львам на набережной Макарова почистили зубы после выходки вандалов.

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