Львам на набережной Макарова почистили зубы после выходки вандалов

На Васильевском острове в Петербурге реставраторам удалось избавиться от краски на «зубах» каменных львов после того, как неизвестные изуродовали гранитные изваяния.

8 октября стало известно, что нападению вандалов подверглись статуи львов в центре Северной столицы на набережной Макарова. В их пасти залили белую краску. На этом все не закончилось. Вещества было слишком много, и оно потекло еще и на грудь «зверей».

Тех, кто надругался над скульптурами, установленными напротив Института русской культуры, горожане предлагали отправить на обязательные работы. Другие заявили, что необходимо рядом с достопримечательностями поставить больше камер видеонаблюдения.

Всего через несколько дней реставраторы избавили львов от «белой пены». Об этом сообщала «Фонтанка», ссылаясь на слова главы отдела памятников и мемориальных досок Музея городской скульптуры Екатерины Шишкиной.

Вернуть прежний вид львам помогли Павел Голубков и Василий Васютин. Именно они привели статуи в порядок, а также стерли надпись со ступеней на спуске к воде.

По словам Шишкиной, испортить скульптуры вандалам не составило труда, однако реставраторам пришлось хорошенько потрудиться, чтобы смыть «позор». Специалист рассказала, что для удаления краски с кованого гранита экспертам приходится применять больше усилий, времени, материалов и средств. Вещество слишком глубоко проникает в гранит.

Глава отдела памятников уточнила, что для того, чтобы отмыть львам пасти, применили три вида смывки, а также дополнительное оборудование.

В настоящий момент неизвестно, кто виновен в вандализме. Правонарушителям удалось скрыться, несмотря на расположенные рядом камеры наблюдения. В культурном учреждении думают, что коренные петербуржцы сделать этого не могли.

Напомним, что пара львов стоит на страже гранитного спуска к Малой Неве на набережной Макарова у Пушкинского дома. Статуи создали из кованого гранита рапакиви, что на финском значит гнилой камень. Месторождение материала располагалось на бывшей территории Финляндии. Сегодня же это близ Выборга.