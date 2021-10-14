В Мариинском театре прозвучит репертуар эпохи барокко в органном исполнении

В Мариинском театре пройдет IX Международный органный фестиваль с участием музыкантов России, Германии, Австрии, Франции и Польши, сообщает пресс-служба театра.

Любители органной музыки смогут насладиться выступлениями в Концертном зале театра с 20 по 31 октября. В этом году фестиваль «Мариинский» проходит в девятый раз. Музыканты пяти стран представят вниманию зрителей репертуар от эпохи барокко до наших дней.

Откроет фестиваль Тьерри Эскеш, который исполнит сольно сочинения Баха, Брамса, Регера и Франка, а также импровизацию на тему хорала. Впервые в Концертном зале в сопровождении Симфонического оркестра театра прозвучит Концертная симфония Жозефа Йонгена.

Марины Вяйзя исполнит произведения для юных слушателей. С сочинения отца и сына Бахов в диалоге с «приношениями» Баху из XIX века дебютирует Мартин Зандер. Еще одна дебютантка фестиваля Лилия Якушева представит немецкую и французскую композиторские школы XVIII–XIX веков.

В заключительных концертах выступят лауреаты известного органного конкурса в Шартре — Дарья Бурлак, Кароль Моссаковский и Йоханнес Цайнлер.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, петербургский художник поселил в историческом центре города очередного «мутанта» — гигантский броненосец входит в арку на Дворцовой площади.