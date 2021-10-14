Спасатели час тушили металлический ангар на Аэродромной улице

В Курортном районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили металлический ангар.

Возгорание случилось в четверг, 14 октября, у дома №1 на Аэродромной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 22:33. К месту происшествия оперативно выехали 9 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в металлическом ангаре размером 12х30 метров происходило горение обстановки на площади 15 квадратных метров.

К 23:32 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль полчаса полыхал на Маршала Жукова. По словам очевидцев, в результате пожара взорвались колеса и бензобак.