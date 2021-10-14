«Колеса и бензобак взорвались»: автомобиль полчаса полыхал на Маршала Жукова

&#171;Колеса и бензобак взорвались&#187;: автомобиль полчаса полыхал на Маршала Жукова
Машина загорелась на проспекте Маршала Жукова. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Кировском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили полыхающий легковой автомобиль.

Возгорание случилось в четверг, 14 октября, у дома №70 на проспекте Маршала Жукова. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 20:14. К месту происшествия оперативно выехали 5 спасателей на одной спецмашине.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в легковом автомобиле «Ваз» сгорели сгораемые части.

В 20:48 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

«К моменту приезда пожарной колеса и бензобак уже взорвались», — написал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербрг» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что федеральная трасса на Курган перекрыта из-за дыма торфяных пожаров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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