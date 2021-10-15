Бабушка посоветовала: раскрыта причина расставания принца Уильяма с Кейт Миддлтон

В далеком 2007 году красивая пара чуть не распалась из-за сомнений герцога Кембриджского.

Отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма с легкостью могут стать основой для сценария романтическго фильма: она – девушка из простой, пусть и состоятельной семьи, он – внук Елизаветы II. Познакомились будущие супруги в университете Сент-Эндрюс, где оба получали высшее образование. Кейт и Уильям сразу приглянулись друг другу и много времени проводили вместе. Миддлтон стала одной из немногих, кого пригласили в Виндорский замок на празднование совершеннолетия принца. Все каникулы пара проводила вместе и уже тогда было ясно: это любовь.

Но у любых, даже самых счастливых пар, бывают плохие дни. В 2007 году Уильям отправился в тренировочный военный лагерь в графстве Дорсет, после чего поползли слухи о расставании принца и Кейт. Долгое время информацию никак не комментировали, но сейчас известно, что решение о разрыве отношений принял принц Уильям. Прежде чем пойти на это, герцог долго размышлял и даже попросил совета у королевы Елизаветы II.

Все дело в том, что у принца Уильяма остались непростые воспоминания о браке его родителей. Судьба его матери, принцессы Дианы, многим казалась завидной, но история не имела счастливого конца – молодая женщина сначала пережила скандальный развод, а затем трагично умерла. Все это не могло не отразиться на Уильяме, который не хотел переживать что-то подобное вновь. Принц пытался понять, является ли Кейт его единственной и неповторимой, много сомневался.

Елизавета II советовала принцу Уильяму взвесить все «за» и «против», прежде чем делать предложение руки и сердца. Испугавшись, герцог объявил о расставании с Миддлтон, но совсем скоро понял, что на самом деле не готов к этому.

Спустя несколько месяцев, в июле 2007 года, Уильям и Кейт появились вместе на одном из концертов, а августе объявили о воссоединении. Помолвка состоялась в 2010 году, возвражать против свадьбы никто не стал.

Сейчас Кейт Миддлтон состоит в счастливом браке, воспитывает трех малышей и готовится к новой роли – стать однажды королевой. Елизавета II обожает невестку за ее доброе сердце, сдержанность и преданность королевской семье.

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