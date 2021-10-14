Принц Гарри и Меган Маркл заявляют, что крестины дочери могут пройти в Британии

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, что они все еще думают, стоит ли вернуться в Великобританию, чтобы крестить Лилибет. Об этом пишет портал dailymail.co.uk. В этом случае малышка впервые сможет встретиться со своей тезкой, королевой Великобритании.

Ранее представители герцогов Сассекских утверждали, что Гарри и Меган, скорее всего, выберут епископальную церемонию в Калифорнии.

Также ходили упорные слухи, что крещение Лилибет в Виндзорском замке признано «крайне нежелательным» в королевской семье из-за серьезных разногласий Виндзоров с семьей принца Гарри.

По традиции представители королевской фамилии крестят своих детей в Виндзорском замке перед монархом. Однако в случае Сассекских, официально отказавшихся от статуса работающих членов королевской семьи, все может быть не так однозначно.

При этом герцог и герцогиня держат интригу. Через своего пресс-секретаря они рассказали СМИ, что они все еще решают, где будет крещена их дочь и планы эти «все еще дорабатываются».

Брат Лилибет, старший сын принца Гарри, Арчи был крещен архиепископом в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в 2019 году. Вся церемония проходила в формате строжайшей секретности. До сих пор точно неизвестно, кто стал крестными Арчи. Сообщалось, что на крещении Арчи Харрисона Маунтбеттена присутствовало всего 25 гостей. Но пара опубликовала фотографии только со своими ближайшими родственниками.

Гарри и Меган никогда не публиковали изображение своей дочери. Она ранее заявляли, что показывали по скайпу новорожденную ее знаменитой прабабушке Елизавете II, остальные же родственники, включая родного брата принца Гарри, официально малышку не видели.

Лилибет, второе имя которой Диана, родилась в американском городе Санта-Барбара 4 июня.

Предполагается, что королева была проинформирована принцем Гарри о том, что ее правнучка будет названа в ее честь, до их официального объявления, которое было сделано на их сайте. Однако Букингемский дворец, похоже, был застигнут врасплох этим известием — представитель дворца поздравил пару через несколько часов после объявления.

Имя Лилибет было придумано королевой и использовалось ее младшей сестрой Маргарет и их родителями. Известно, что Георг VI однажды сказал: «Лилибет — моя гордость. Маргарет — моя радость».