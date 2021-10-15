В Петербурге мужчина, регулярно избивавший маленькую дочь, получил условный срок

В Петербурге мужчина, регулярно избивавший маленькую дочь, получил условный срок
Известно, что у мужчины уже имеется судимость. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В пятницу, 15 октября, Кировский районный суд Петербурга определил наказание для Евгения Подрезова, обвиняемого в истязании дочери и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Согласно материалам уголовного дела, с марта по август прошлого года Подрезов, в одиночку воспитывающий дочь 2011 года рождения, не смог «заботиться о ее физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, защищать права и интересы несовершеннолетней, а также исключить пренебрежительное, жестокое и грубое обращение с последней».

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, обвиняемый вместе с девочкой проживал в квартире на Балтийской улице. Подрезов, регулярно выпивая, издевался над беспомощным ребенком, как мог. Мужчина систематически наносил малышке побои, в том числе ремнем; бросался в нее смартфоном, попадая в лицо; давал пощечины, бил ногами по голове и животу; буквально кидал ребенка по всей комнате, отчего девочка ударялась о различные предметы.

Таким образом, петербуржец причинил школьнице не только физические, но и психологические страдания. В ходе разбирательства горе-отец лишь частично признал свою вину. В качестве оправдания он заявил, что старался надлежащим образом выполнять свои родительские обязанности, а подобные инциденты были единичными и не носили систематического характера.

Суд, учитывая частичное признание вины и искреннее раскаяние Подрезова, а также наличие у обвиняемого ряда хронических заболеваний и положительной характеристики с места работы, приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Останется ли девочка жить с отцом и какая ей будет оказана помощь, неизвестно.

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