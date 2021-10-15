В Сестрорецке и Белоострове прекратили водоснабжение

В Сестрорецке и Белоострове прекратили водоснабжение
Ранее говорилось о том, что в Курортном районе Петербурга пропала вода. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Сложная ситуация с холодной водой сложилась в Курортном районе Петербурга.

Первое вытекание Водоканалу удалось оперативно устранить, однако при возвращении к нормальному режиму работы выявили второе вытекание. Об этом сообщает 78.ru.

Нет воды в кране в городе Сестрорецк и прилегающих поселках Тарховка, Горская, Разлив, Александровская, Лисий Нос и Белоостров.

Ранее говорилось о том, что в Курортном районе Петербурга пропала вода. Из кранов не идет холодная вода. Виной тому коммунальная авария.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередной пожар произошел в Выборгском районе Северной столицы. Почти в восемь часов вечера поступила информация о пожаре по адресу: Большой Сампсониевский проспект, у дома 77 корпус 2. Загорелась небольшая бытовка. В половине девятого вечера огонь потушили.

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