Кинолог рассказал, с какими собаками лучше не гулять во время дождя

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о том, что собаки небольшого размера, пожилые собаки, а также питомцы без шерсти могут простудиться после прогулки во время дождя.

«Это особенно касается декоративных пород, собак с короткими лапами, пожилых питомцев и собак без шерсти. Лучше отмените длительную прогулку, переждав, если это возможно, сильный дождь», — приводит его слова РИА «Новости».

При этом он отметил, что любой собаке необходима хотя бы короткая прогулка, чтобы справить нужду и высвободить эмоции. В таком случае нужно позаботиться о защите питомца. Если собака начала дрожать и поднимать лапы, то прогулку нужно быстрее завершить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Будапештском университете ученые провели исследование и выяснили, насколько быстро можно обучить одаренных собак. Об этом сообщила Газета.ru ссылаясь на статью.