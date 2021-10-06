Ученые выяснили сколько слов могут выучить одаренные собаки

В Будапештском университете ученые провели исследование и выяснили, насколько быстро можно обучить одаренных собак. Об сообщила Газета.ru ссылаясь на статью, опубликованную в журнале Royal Society: Open Science.

По программе «Собаки с даром к словам» было запущено исследование под руководством Шани Дрора. В ходе изучения поведения собак было обнаружено, что одаренные животные могут осваивать слова со скоростью, близкой к годовалым младенцам. Для первого этапа исследования ученые обратились в социальные сети для поиска подходящих собак, однако отбор смогли пройти только 6. Каждая из прошедших — породы бордер колли, представители которой считаются самыми умными. Средний возраст таких собак 3,6 года, а средний текущий словарь – 26 слов.

Каждому владельцу послали коробку с шестью новыми игрушками, после чего отвели срок 6 дней для того, чтобы животные смогли выучить их имена обычными методами. Когда пришло время, ученые проследили за результатом через видеосвязь. Все выбранные для эксперимента собаки приносили нужную игрушку, как правило, 5 из 6 раз. После этого эксперимент повторили с 12 игрушками. Самый худший результат оказался 11 из 12.

Чтобы проверить исследователи спрятали игрушки. Спустя месяц собак снова проверили. В итоге 5 из 6 особей вспомнили все имена, в спустя два месяца память об игрушках осталась у 4 псов.

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