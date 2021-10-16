В городе Сестрорецк всю ночь чинили водовод, но жители все еще остаются без воды

Жители города Сестрорецк, а также прилегающие посёлки, в числе которых Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров, до сих пор остаются без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Ориентировочно воду обещают вернуть к 18 часам. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Курортного района.

Всю ночь продолжались работы над устранением проблемы с поступлением воды в Сестрорецк и прилегающие к нему территории. Глава района Александр Забайкин уже обошел социальные объекты, чтобы узнать о ситуации, в которой оказались граждане. В настоящее время все находится под контролем, как сообщают в пресс-службе. Накануне соцработнки также объехали всех одиноких пенсионеров и доставили по 297 адресам большие ёмкости с водой.

По 18 адресам установили прицепы-цистерны с водой для раздачи жидкости населению. К ремонтным работам был привлечен пожарно-спасательный гарнизон Петербурга. Кроме того в обход поврежденного участка проложили временную линию из пожарных рукавов диаметром 150 мм.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Курортном районе Петербурга пропала холодная вода. Виной тому коммунальная авария. ЧП произошло накануне на старом водовозе на Левашовском шоссе.