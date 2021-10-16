Сегодня в Петербурге в рамках Art Weekend открываются двери в более чем 40 арт-пространств

Сегодня в Петербурге в рамках Art Weekend открываются двери в более чем 40 арт-пространств
День открытых дверей в культурных пространствах пройдет в рамках Art Weekend 16 и 17 октября. Фото: curatorialforum.art

Целых два дня в Петербурге у горожан будет возможность посетить более чем 40 галерей, арт-пространств и музеев. День открытых дверей в культурных пространствах пройдет в рамках Art Weekend 16 и 17 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Петербуржцы смогут посетить День открытых дверей более чем в 40 галереях, арт-пространствах и музеях начинаю с сегодняшнего числа и до завтра включительно. Кроме того в амфитеатре Ленполиграфмаша откроется дискуссионная площадка «Практики и практики, которые меняются и меняют», на которую также необходимо предварительно зарегистрироваться на сейте Дискуссионной площадки Art Weekend. Борис Пиотровский заявил, что сам будет участвовать в этой дискуссии, которая начнется в 17:30.

В рамках Дня открытых дверей можно посетить Галерею Марины Гисич, «Анну Нову», «Люду», резиденцию Art.ITMO, Новую сцену Александринского театра, Музей городской скульптуры и десятки других. Для петербуржцев проведут лекции, семинары и интересные встречи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что

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