В Петербурге открылась выставка посвященная 200-летию со дня рождения Достоевского

В Петербурге открылась выставка посвященная 200-летию со дня рождения Достоевского
открылась выставка, которая посвящена 200-летию со дня рождения классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского. Фото: Pixabay

Сегодня в Русском музее открылась выставка, которая посвящена 200-летию со дня рождения классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского. В пресс-службе музея рассказали, что выставка будет действовать до 15 ноября.

В четверг и до 15 числа ноября у горожан будет возможность посетить выставку в честь двухвекового юбилея со дня рождения Достоевского в Михайловском замке. Именно в нем раньше располагалось Инженерное училище, где обучался писатель в 1840-е годы.

В музее рассказали, что на выставке будут представлены графические, скульптурные и живописные портреты Достоевского. Само мероприятие, по славам организаторов, не претендует на раскрытие феномена Достоевского во всей его полноте и сложности, но она достаточно разнообразно и неординарно отражает литературное и философское наследие писателя и его противоречивый образ через работы художников.

Также на выставке можно будет увидеть серии иллюстраций к его книгам, эскизы костюмов и декораций к театральным постановкам по его произведениям, редкие книги и городские пейзажи, связанные с жизнью и творчеством писателя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новую отремонтированную библиотеку Маяковского на набережной Фонтанки уже пришли первые посетители. Библиотека оснащена самым современным оборудованием.

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