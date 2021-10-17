Митрополит Варсонофий освятил после полной реставрации храм Святой Троицы

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил на Октябрьской набережной храм Святой Троицы. Он провел Божественную литургию и крестный ход вокруг храма с частицами мощей священномученика Владимира Четверина. Частицы затем вложили в основание престола.

Митрополит Варсонофий отметил патриаршими грамотами художников-реставраторов Александра Дмитриева и Валерия Витошнова, руководителя Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Илью Козлова. Курировавший реставрацию Троицкого храма со стороны Русской православной церкви иерей Богдан Полевой получил орден преподобного Серафима Саровского III степени и за усердное служение был награжден правом ношения палицы.

Освящение храма Святой Троицы Архиерейского подворья прошло после его полной реставрации. Здесь нужно уточнить, что историческое название подворья – киновия (в переводе с греческого — «общежительный монастырь») Александро-Невской Лавры.

История киновии началась еще в 1714 году, когда Александро-Невский монастырь получил от Петра I землю на правом берегу Невы. Впоследствии здесь построили Троицкий храм, но в 1936 году его закрыли, снесли пять его глав, а колокольню взорвали.

Полностью киновия была восстановлена в 2021 году благодаря Фонду содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Именно Фонд собрал пожертвования и организовал работы по проектированию и восстановлению храма.

Работа была проделана очень масштабная. По словам директора Фонда Ильи Козлова, храм вернули церкви к 2001 году, и тогда это были развалины. А на территории подворья, где сейчас дом притча, располагался автосервис.

Как отметил Илья Козлов, Фонд полностью капитально отремонтировал здание, предварительно выкупив землю и этот автосервис.

«Восстановление утраченного памятника духовного или культурного значения имеет огромное значение для города», — говорил настоятель Скорбященского храма иерей Богдан Полевой, отмечавший, что храм придется по душе жителям нового строящегося неподалеку жилого квартала.

Восстанавливали киновию местные специалисты, среди них известный иконописец Ярослав Штеренберг со своей группой.

«Вся брусчатка, что здесь лежит, она вся напилена в здании через дорогу. Ковка местная, петербургская. Роспись — все специалисты из Санкт-Петербурга», — отметил Илья Козлов.

Далее Фонд планирует заняться проектами, которые украсят город и восстановят историческую справедливость — воссозданием церкви Бориса и Глеба на Синопской набережной, а также восстановлением иконостаса и обустройством входной группы Смольного собора.