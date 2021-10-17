В России впервые отмечается День отца

Сегодня, 17 октября, в России первый раз отмечают День отца. Праздник учредил в начале октября президент России Владимир Путин.

Праздник направлен на укрепление института семьи. Так, День отца будут отмечать ежегодно. В России более 17,3 миллионов семей с детьми, среди них 648 тысяч — одинокие отцы с детьми. При этом более 775 тысяч семей воспитывают трех детей. Об этом сообщает «Известия».

Сегодня некоторые музеи и культурные центры в России подготовили программы, посвященные Дню отца. В столице на ВДНХ запланированы бесплатные экскурсии с 11:00 до самого вечера. В парке «Зарядье» пройдут лекции, мастер-классы и репетиция спектакля «Отцы и дети».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге накануне состоялась культурно-благотворительная акция «Арт-субботник. Преображение городских пространств».