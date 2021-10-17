«Место радости» обустроили на юге Санкт-Петербурга

«Место радости» обустроили на юге Санкт-Петербурга
Фото: скрин Гарри Зуха "ВКонтакте".

В Северной столице накануне состоялась культурно-благотворительная акция «Арт-субботник. Преображение городских пространств».

Взрослые и маленькие петербуржцы возле храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» создали арт-объект «Место радости, красоты и цвета». Об этом сообщает «Фонтанка».

Людям выдали краски и кисти, с их помощью они раскрасили фигуры лошадей — так называемые «Зуховские лошадки». Они находятся и в других странах, таких как Непал, Германия, Шри-Ланка, а также в некоторых городах нашей страны.

Акцию организовал автор проекта – художника Гарри Зуха. В основе проекта лежит технология коллективной живописи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что началась Всероссийская перепись населения. Принять участие в переписи населения можно не только в традиционном домашнем формате, но и самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.

арт-субботник Гарри Зуха Место радости новости СПб санкт-петербург


 

Новости партнеров
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса
Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Место радости» обустроили на юге Санкт-Петербурга
Минеев победил Исмаилова нокаутом и защитил титул AMC Fight Nights
Возбуждено уголовное дело за продажу спирта с содержанием метанола в ...
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61%
Офтальмолог оценила масштаб пандемии близорукости
Ученые объяснили, как генетика влияет на эффективность тренировок
Вильфанд пообещал жителям Европейской России первый снег во вторник
Названы простые способы снизить уровень холестерина в крови