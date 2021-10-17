Дед Мороз вакцинировался от коронавируса

Дед Мороз на постоянной основе делает тесты на наличие вируса и готовится к скорым встречам с детьми. Автор: Baltphoto/Николай Овсянников

Дед Мороз на постоянной основе делает тесты на наличие вируса и готовится к скорым встречам с детьми. Автор: Baltphoto/Николай Овсянников

Глава Вологодской области Олег Кувшинников рассказал о том, что Дед Мороз из Великого Устюга привился от ковида. Так, Дед Мороз на постоянной основе делает тесты на наличие вируса и готовится к скорым встречам с детьми.

Дед Мороз самый первый поставил прививку, потому что ему с детьми работать, отметил Кувшинников. У него защита 100 процентов и проверяется практически каждый день, добавил губернатор. Об этом сообщает ТАСС.

Великий Устюг — очень популярное место туристов в новогодние каникулы, отмечают в администрации региона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реаниматолог Александр Яковлев рассказал о том, как не заразиться ковидом. Так, эксперт советует жителям России придерживаться мер безопасности. Необходимо носить медицинскую маску, хорошо мыть руки. Специалист также рекомендует вакцинироваться против ковида и стараться не появляться в общественных местах.