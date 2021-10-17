Реаниматолог Яковлев сообщил, как не заразиться коронавирусом

Реаниматолог Яковлев сообщил, как не заразиться коронавирусом
Необходимо носить медицинскую маску, хорошо мыть руки. Фото: unsplash

Реаниматолог Александр Яковлев рассказал о том, как не заразиться ковидом.

Так, эксперт советует жителям России придерживаться мер безопасности. Необходимо носить медицинскую маску, хорошо мыть руки. Специалист также рекомендует вакцинироваться против ковида и стараться не появляться в общественных местах. Об этом сообщает solenka.info.

Врач опроверг пару популярных среди россиян мифов о прививке. Он уверен, не следует верить, что «с помощью вакцинации заражают незараженных» и «ковид время от времени мутирует, поэтому изобрести подходящую вакцину невозможно».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о состоянии второго этапа испытаний вакцины от ковида в виде спрея в нос. Так, их разрешили, однако они еще не начались из-за отсутствия денежного финансирования.

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