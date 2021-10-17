Беглов поздравил дорожников с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил строителей и специалистов дорожного хозяйства за отличный труд и пожелал им хорошего здоровья. Фото: пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил строителей и специалистов дорожного хозяйства за отличный труд и пожелал им хорошего здоровья. Фото: пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил дорожников с профессиональным праздником — Днём работников дорожного хозяйства.

Глава города отметил, что благодаря их труду Северная столица — комфортная, современная, и благоустроенная. В Петербурге работают хорошие дорожные организации, которые строят магистрали не только в городе, России, но и за границей, добавил Беглов. Об этом сообщает 78.ru.

Градоначальник обратил внимание на то, что перед дорожниками стоят серьёзные задачи. Впереди — строительство новых, важных для Петербурга дорог. Беглов поблагодарил строителей и специалистов дорожного хозяйства за отличный труд и пожелал им хорошего здоровья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой опыт использования петербургских стационаров-трансформеров во время пандемии коронавируса.