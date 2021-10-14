Беглов рассказал Голиковой про стационары-трансформеры в Петербурге

Беглов рассказал Голиковой про стационары-трансформеры в Петербурге
Татьяна Голикова осмотрела новый корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Фото: Кремль

Губернатор Александр Беглов обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой опыт использования петербургских стационаров-трансформеров во время пандемии коронавируса.

Градоначальник отметил, что за последние полтора года в Петербурга возвели три стационара-трансформера. Это новые корпуса Госпиталя для ветеранов войн, рассчитанный на 405 коек, больницы Святителя Луки (200 коек) и хирургический корпус 33-й больницы в Колпино (400 коек).

В декабре этого года откроется еще один корпус больницы Святого Георгия, в котором появится 307 коек для плановых пациентов. При необходимости стационар можно быстро перепрофилировать под инфекционное отделение, увеличив его мощность до 400 коек.

На очереди новый стационар в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Также в 2022 году начнется строительство нового корпуса №15, в котором смогут развернуть 700 инфекционных коек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военные больницы Петербурга развернули 250 коек для пациентов с COVID-19.

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