Военные больницы Петербурга развернули 250 коек для пациентов с COVID-19

Военные больницы Петербурга развернули 250 коек для пациентов с COVID-19
С начала эпидемии в Петербурге военные медики оказали медицинскую помощь 1,1 тысячи пациентам. Фото: pixabay

Западный военный округ (ЗВО) развернул 250 коек для лечения петербуржцев с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, военные медики будут помогать в борьбе с коронавирусом своим гражданским коллегам. Весь личный состав военнослужащих полностью привит от ковида, к настоящему моменту более 65 тысяч человек вакцинировались повторно.

С начала эпидемии в Петербурге военные медики оказали медицинскую помощь 1,1 тысячи пациентам в новых многофункциональных центрах ЗВО, которые были построены в 2020 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выросло суточное число случаев коронавируса. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 4 410 зараженных человек.

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