Папами в Ленобласти с начала года стали 9 280 мужчин

Сегодня, в воскресенье, 17 октября в России впервые празднуют День отца. Фото: pixabay.com

Сегодня, в воскресенье, 17 октября в России впервые празднуют День отца. Фото: pixabay.com

С начала 2021 года отцами в Ленобласти стали 9 280 мужчин.

Больше всего пап в возрасте 25-39 лет. Еще девять отцов из Ленобласти стали родителями в возрасте 60-70 лет. Об этом сообщает 47news со ссылкой на региональный ЗАГС.

Сегодня, в воскресенье, 17 октября в России впервые празднуют День отца.

Идею сделать новый праздник летом предложила экс-омбудсмен Анна Кузнецова. Ее поддержали в Минтруда. Кузнецова отметила важность этого праздника. В начале октября президент России Владимир Путин подписал соответствующее постановление.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил дорожников с профессиональным праздником — Днём работников дорожного хозяйства. Глава города отметил, что благодаря их труду Северная столица — комфортная, современная, и благоустроенная.