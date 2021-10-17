Задержан мужчина с ружьем, устроивший стрельбу на Пулковском шоссе

Сотрудники полиции задержали мужчина, устроившего стрельбу на Пулковском шоссе.

В субботу, 16 октября, около 22:30 в отдел полиции обратилась 47-летняя женщина с заявлением о том, что у дома №89 по Пулковскому шоссе неизвестный мужчина произвел 2 выстрела на улице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, прибывшие наряды полиции задержали на месте 35-летнего мужчину. У горожанина изъяли ружье. В результате стрельбы никто не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за стрельбу на Кадетской линии В.О. в отдел доставили шестерых мужчин.