Эрнст: киноэкипаж снял 120% съемочного плана для фильма «Вызов»

Киноэкипаж, который снимал в космосе фильм «Вызов» и вернулся на Землю, перевыполнил съемочный план. Такое заявление сделал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

По его словам, все безумно счастливы от успешно завершения съемок. Эрнст также добавил в ходе прямого эфира, что отснятые кадры выглядят потрясающе кинематографично и реальность выглядит совершенно другой.

Гендиректор телеканала также подчеркнул, что фильм «Вызов» выйдет на большие экраны уже в течение года.

Напомним, киноэкипаж провел в космосе 12 суток. Российская драма «Вызов» — это фильм о женщине-враче, которая отправляется на орбиту, чтобы спасти космонавта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье утром корабль «Ю. А. Гагарин» с «киноэкипажем» приземлился в Казахстане.