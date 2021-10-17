Корабль «Ю. А. Гагарин» с «киноэкипажем» приземлился в Казахстане

Корабль «Ю. А. Гагарин» вместе с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлия Пересильд и режиссером Климом Шипенко приземлился в степи Казахстана.

К аппарату направили спасателей. Они помогли «киноэкипажу» выбраться. Шипенко и Пересильд были на орбите с пятого октября, Новицкий — с девятого апреля. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Пересильд и Шипенко стали первыми в мире, кто снимался художественном кино в космосе. Российская драма «Вызов» — это фильм о женщине-враче, которая отправляется на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская актриса Кристина Асмус не может прийти в себя после запуска космического корабля с Климом Шипенко и Юлией Пересильд на борту.