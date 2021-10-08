Асмус испытала шок от взлета ракеты с Пересильд на Байконуре

Российская актриса Кристина Асмус не может прийти в себя после запуска космического корабля с Климом Шипенко и Юлией Пересильд на борту.

Впечатлениями от взлёта ракеты с космодрома «Байконур», на которой актриса Пересильд отправилась вместе со группой для съемок фильма «Вызов», звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. Она назвала «киноэкипаж» героическим и призналась, что до сих пор не может прийти в себя.

«Мне кажется, я не дышала, пока экипаж не вышел на орбиту», — написала актриса на своей странице.

Многие подписчики разделили с Асмус радость от такого события, а некоторые выразили негодование, отметив стоимость таких съемок.

Напоминаем, что 5 октября актриса Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко отправились на Международную космическую станцию. Там в течение 12 дней они планируют снимать фильм «Вызов» — такого, как справедливо отмечают зарубежные СМИ, еще никто не делал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пишут зарубежные СМИ о Пересильд в космосе.