«Россия снова нас обошла»: что пишут зарубежные СМИ о Пересильд в космосе

Весь мир с восхищением и завистью наблюдает за первыми в мире съемками фильма на борту МКС.

Полет первого «киноэкипажа» в космос стал грандиозным событием не только для российского кинематографа, но и для всего мира. Журналисты зарубежной прессы наперебой хвалят актрису Юлию Пересильд за смелость и поражаются тому, как России вновь удалось всех опередить.

Associated Press пишет, что идея о подобных съемках обсуждалась в США в мае 2020 года. В фильме должен был сниматься Том Круз. Предполагалось, что его доставит на борт МКС компания SpaceX. С тех пор прошло уже больше года, но до сих пор американцы не решились на эксперимент. Агентство отмечает, что наблюдать за соревнованиями российской кино- и космической индустрии с американской становится все интереснее.

Британская газета The Times также вспомнила о Томе Крузе. СМИ убеждено, что актеру вряд ли в ближайшее время удастся отправиться в космос, а вот для Пересильд, как оказалось, нет ничего невозможного. Случившееся, по мнению журналистов, вернуло «блеск космической программе России».

Газета The Guardian в связи с полетом «киноэкипажа» вспомнила о советских достижениях в освоении космоса. The New York Times выразила надежду, что в космос все чаще будут отправлять обычных людей, а не одних лишь космонавтов.

Газета The Washington Post припомнила, как США и СССР в свое время участвовали в увлекательной космической гонке. Актрису Пересильд в Swissinfo назвали «первой звездой кино», полетевшей в космос.

Норвежская телерадиовещательная компания NRK выразила надежду, что Шипенко удастся снять достаточно материала. Журналисты отмечают, что до этого съемки велись разве что космонавтами, которые предназначались для документальных фильмов.

Французская газета Les Echos в связи с полетом Пересильд и Шипенко вспомнила легендарную фразу Юрия Гагарина: «Поехали!». Именно так начинается статья.

Немецкое издание Die Welt предположило, что Россия планирует зарабатывать на космических туристах. Одно место в космическом корабле «Союз», пишут журналисты, будет стоить 50 миллионов долларов.

Напоминаем, что 5 октября актриса Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко отправились на Международную космическую станцию. Там в течение 12 дней они планируют снимать фильм «Вызов» — такого, как справедливо отмечают зарубежные СМИ, еще никто не делал.

«Пскову привет! Новым для нас в полете было все. Каждые 10 секунд приносили нечто новое. Мы, конечно, только встретились со всеми, кто живет на МКС давно, будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю»,

— призналась артистка в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмоса».

Ожидается, что премьера фильма состоится в 2022 году.

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