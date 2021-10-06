Актриса Юлия Пересильд: биография и личная жизнь первой женщины, снимающейся в космосе

Пересильд, родившаяся в простой рабочей семье, с детства мечтала о карьере в кино: ее вера в себя и сильный характер помогли ей добиться невероятного успеха.

В октябре актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко бесстрашно отправились на МКС, чтобы снять первый в истории фильм в космосе под названием «Вызов». Хрупкая на первый взгляд женщина смогла заполучить роль мечты и оказалась бесстрашнее многих. Но что сделало ее такой?

Сегодня поговорим о биографии Юлии Пересильд: о тяжелом детстве, гостевом браке и громком успехе в кино.

Детство и юность Юлии Пересильд

Юлия Пересильд родилась в Пскове в простой рабочей семье. Девочка всегда была творческой личностью: она пела, выступала на сцене, участвовала в КВН. С самых ранних лет Пересильд верила, что однажды станет актрисой.

В 11 лет Юлия поехала в Москву, чтобы сняться в программе «Утренняя звезда». После этого девочка загорелась идеей переезда в столицу, но случилось страшное горе. Семья Пересильд осталась без единственного кормильца – отца жестоко убили.

Позже в своих интервью Пересильд вспоминала, что ее отец был талантливым человеком, который так и не смог реализовать свой потенциал. Он связался с бандитами, что в итоге и погубило его.

Чтобы прокормить семью, Юлия в 14 лет устраивается на работу. После окончания школы она решила исполнить свою мечту и попыталась поступить в школу-студию МХАТ, но с треском провалилась. Актриса не сдалась и позднее прошла конкурс в ГИТИС.

Творческий путь

Еще будучи студенткой, Пересильд начала сниматься в кино. На телевизионных экранах она впервые появилась в 2003-м году в сериале «Участок». Спустя два года Юлия появилась в сериале «Есенин» — там она сыграла сестру легендарного поэта. Пересильд много работала и стала довольно востребованной актрисой.

Дебют на большом экране состоялся благодаря фильму «Невеста». Талант Пересильд заметил режиссер Алексей Учитель – он пригласил Юлию сниматься в драме «Пленный». Роль принесла Пересильд премии «Белый слон» и «Золотой орел».

Актрисе нравится экспериментировать, поэтому она пробует себя в разных жанрах. Многие полюбили Юлию после ее появления в «Битве за Севастополь» — там она сыграла Людмилу Павличенко. А вот образ Анфисы в новой версии «Угрюм-реки» жестоко раскритиковали.

Пересильд успевает не только сниматься в кино, но и выступать на сцене. Она является обладательницей престижной награды «Хрустальная Турандот».

Личная жизнь Юлии Пересильд: богатые любовники и гостевой брак

С кем только не приписывали романы актрисе Юлии Пересильд. Стоило ей сняться в постельной сцене с актером Владимиром Машковым в фильме «Край», как пресса тут же окрестила его новым возлюбленным звезды. Журналисты также предполагали, что Пересильд встречается с олигархом Романом Абрамовичем – к таким выводам все пришли после того, как их заметили на благотворительном мероприятии.

«Если перечислить всех уважаемых мною людей, с которыми мне приписывают романы, то можно даже возгордиться. Я к этому отношусь иронично. И с Романом Аркадьевичем нас связывает дружба»,

— комментировала Пересильд, продолжая скрывать, кем занято ее сердце.

Но кое в чем журналисты оказались правы. Многие догадывались, что Пересильд неравнодушна к режиссеру Алексею Учителю. Они часто появлялись вместе на светских мероприятиях, но режиссер уверял, что Пересильд для него не более чем муза. В слова верили неохотно, но Учитель был женат и имел детей.

В 2009-м году Юлия стала мамой – на свет появилась дочка Аня, а спустя три года Пересильд родила Машу. Актриса хранила молчание и не рассказывала, кто является отцом ее детей. Так было до 2017 года – Пересильд надоели вопросы о личной жизни, и она наконец призналась.

«Отец моих детей — Алексей Учитель. Алексей хороший папа, который заботится о дочерях»,

— делилась Юлия, пишет «СтарХит».

Актриса уверяла, что отношения с Учителем ее полностью устраивают. Она не хотела выходить замуж, ведь кольцо на пальце ничего не гарантирует. С недавних пор что-то изменилось: в сети активно обсуждают версию, согласно которой Пересильд рассталась с Учителем. Поводом стало интервью звезды: звезда посетовала на то, что ее не зовут замуж, и в целом показалась несчастной в отношениях. В связи с этим поклонники вновь начали гадать, кто может стать новым избранником Пересильд?

Пользователи уверены, что между актрисой и олигархом Романом Абрамовичем все-таки что-то есть. Не зря ведь его телохранители сопровождают Юлию на светских мероприятиях, полагают сплетники.

Съемки в космосе

Даже если в личной жизни Пересильд что-то идет не так, то ее карьере может позавидовать каждый. 5 октября Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко отправились на Международную космическую станцию. Там в течение 12 дней они планируют снимать фильм «Вызов» — такого еще никто не делал.

«Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто живет на МКС давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю»,

— призналась артистка в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмоса».

Известно, что на главную роль претендовали около 3 тысяч актрис, но в итоге в космос полетела Юлия Пересильд. Им с Шипенко пришлось интенсивно готовиться к необычным съемкам: режиссер признался, что сбросил 15 килограммов.

Ожидается, что фильм выйдет в 2022 году. Согласно описанию сюжета, в «Вызове» расскажут о кардиохирурге Жене, которая отправится спасать космонавта Иванова, потерявшего сознание на корабле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Пересильд рассказала о впечатлениях от полёта на МКС.