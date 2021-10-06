Актриса Пересильд рассказала о впечатлениях от полёта на МКС

Актриса Пересильд рассказала о впечатлениях от полёта на МКС
Актриса Юлия Пересильд призналась, что она чувствует себя, как будто спит. Фото: скрин фото Юлии Пересильд на личной странице "ВКонтакте"

Актриса Юлия Пересильд недавно прибыла на Международную космическую станцию и рассказала о своих первых впечатлениях.

Она отметила, что она только встретилась с космонавтами-обитателями МКС. Теперь у нее достаточно времени для знакомства с ними, отмечает Пересильд. Актриса призналась, что она чувствует себя, как будто спит. Об этом сообщает «Роскосмос».

Ее коллега, режиссер Клим Шипенко также поделился своими первыми впечатлениями. Так, он поделился, что пребывает в приятном шоке от происходящего. Шипенко отметил, что до сих пор не осознает, где находится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режиссера Клима Шипенко, актрису Юлию Пересильд и космонавта Антона Шкаплерова утвердили к полету на МКС. Это будет первый в мире киноэкипаж. Они стартовали пятого октября. Будут съемки первого на орбите художественного фильма «Вызов».

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