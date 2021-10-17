Светофор рухнул на автомобиль от сильного ветра на Культуры

Дорожный знак рухнул на машину. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Дорожный знак рухнул на машину. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В перекретска проспектов Культуры и Луначарского столб со светофором и дорожными знаками рухнул на легковой автомобиль.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 октября. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Бушующий ветер повалил дорожный столб на проезжыющий мимо автомобиль марки «Хендэ Солярис». Капот легковушки оказался помят.

Напомним, спасатели предупредили горожан об ухудшении погоды днем 17 октября. Местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра 15-17 метров в секунду. Из-за сильного ветра может увеличиться количество несчастных случаев, так что стоит держаться подальше от деревьев и хлипких конструкций. Беречь нужно не только себя, но и свое имущество – например, автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бушующий ветер сорвал с крыши лист железа на Васильевском острове.