Бушующий ветер сорвал с крыши лист железа на Васильевском острове

Ветер сорвал с крыши металлический лист. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ветер сорвал с крыши металлический лист. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Сегодня, 17 октября, в Северной столице бушует сильный ветер. От непогоды с крыши дома в Василеостровском районе слетел лист железа.

Инцидент произошел в воскресенье на 8 линии В.О., 19. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Упавший лист железа повис на проводах. Обошлось без пострадавших.

«Приехали МЧС и сняли его», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Петербурга о сильном ветре. 17 октября местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра 15-17 метров в секунду.