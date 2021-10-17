В Петербурге ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду

В последний день уходящей недели в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра.

В воскресенье, 17 октября, в городе, начиная с 12-15 часов, местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра 15-17 метров в секунду. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели отмечают, что из-за сильного ветра может увеличиться количество несчастных случаев, так что стоит держаться подальше от деревьев и хлипких конструкций. Беречь нужно не только себя, но и свое имущество – например, автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что днем в Северной столице будет плюс шесть – восемь градусов, а в Ленинградской области – плюс четыре — девять градусов.