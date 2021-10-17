В среду из-за встречи «Зенит»-«Ювентус» закроют въезд на Крестовский остров

В эту среду, 20 октября, ограничат движение на нескольких улицах Петербурга, а также перекроют въезд на Крестовский остров. Фото: ФК "Зенит"

В эту среду, 20 октября, ограничат движение на нескольких улицах Петербурга, а также перекроют въезд на Крестовский остров. Фото: ФК "Зенит"

В эту среду, 20 октября, ограничат движение на нескольких улицах Петербурга, а также перекроют въезд на Крестовский остров. Движение будет ограничено на Большом Петровском мосту в направлении Южной дороги и на нескольких улицах Крестовского острова. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по транспорту.

Перекрытие движения на улице Савиной и Большом Петровском мосту в направлении к Крестовскому, по набережной Гребного канала по направлению к Северной дороге, на Крестовском проспекте по направлению к Южной дороге, на Южной дороге по направлению к Теннисной аллее и Северной дороге по направлению к Велосипедной аллее будет осуществлено в течение 24 часов.

Также 20 октября с семи вечера до часа ночи 21 октября закроют проезд по Рюхиной улице, набережной Мартынова, Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Яхтенной улице и по Приморскому проспекту.

Движение транспорта на сутки начиная с 20 октября будет запрещено в Бодровом переулке, а также на набережной Гребного канала, Крестовском проспекте, Южной и Северной дорогах, Морском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 октября матч на Российской Премьер-Лиге между «Зенитом» и «Арсеналом» закончился поражением петербургской команды со счетом 2:1.