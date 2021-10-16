Петербургский «Зенит» сегодня не смог обыграть тульский «Арсенал»

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Сегодняшний матч на Российской Премьер-Лиге между "Зенитом" и "Арсеналом" закончился поражением петербургской команды со счетом 2:1. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

Сегодняшний матч на Российской Премьер-Лиге между «Зенитом» и «Арсеналом» закончился поражением петербургской команды со счетом 2:1. Это уже второе поражение «Зенита», но он все еще остается на первом месте таблицы.

Петербургский «Зенит» сегодня проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 2:1. Артем Дзюба пытался спасти ситуацию, сравняв счет в матче, но победный гол на 90 минуте успел забить Кингс Кангва из тульской команды.

Первый гол в состоявшейся игре забил 20-летний грузинский полузащитник Зурико Давиташвили. Дзюба в свою очередь повторил рекорд Веретенникова, забив 143 мяч в чемпионатах России. Перед игрой футболист, по информаци от sportsdaily.ru, был недоволен полем противников. По его мнению, они специально его не полили, чтобы помешать более техничным противникам.

Следующий матч петербургский «Зенит» проведет 20 октября в групповом этапе Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» на «Газпром Арене» в 22 часа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года российские футболисты обыграли сборную Словении также со счетом 2:1.

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