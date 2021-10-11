Сборная России обыграла Словению в матче отбора на ЧМ-2022

Сборная России обыграла Словению в матче отбора на ЧМ-2022
Российские спортсмены одержали победу. Фото: скриншот instagram

Российские футболисты обыграли сборную Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Игра завершилась со счетом 2:1.

Футболисты встретились в понедельник, 11 октября, в Мариборе на стадионе «Людски врт». Голами за российскую сборную отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

По результатам матча Россия гарантировала себе минимум второе место в групповом этапе турнира, а также участие в стыковых матчах. В оставшихся двух матчах России предстоит сыграть с Кипром (дома) и Хорватией (на выезде).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия обыграла Словакию со счетом 1:0 в отборочном матче ЧМ-2022. Встреча состоялась в пятницу, 8 октября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

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