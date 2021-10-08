Россия обыграла Словакию со счетом 1:0 в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России обыграла команду Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Встреча состоялась в пятницу, 8 октября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани». Россияне обыграли соперников со счетом 1:0.

«Тяжелая, но очень важная ПОБЕДА», — написали в пресс-службе российской сборной.

На 24-й минуте защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр забил в свои ворота. Сергей Терехов от радиуса сделал передачу к краю штрафной на Арсена Захаряна. Тот пробил во вратарскую, а там Шкриньяр срезал в собственные ворота.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге «Сочи» обыграл «Зенит». Сочинская команда одержала победу на поле соперника со счетом 2:1.