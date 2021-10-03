Сенсация в Санкт-Петербурге: «Сочи» обыграл «Зенит»

Сенсация в Санкт-Петербурге: «Сочи» обыграл «Зенит»
«Сочи» обыграла «Зенит» на поле соперника со счетом 1:2. Фото: Полина Богданова

Сочинская команда одержала победу на поле соперника со счетом 2:1.

Матч как планировалось состоялся сегодня, 3 октября, в 16.30 на стадионе «Газпром Арена». Первый гол забил Дзюба Дзюба, два игроки «Сочи».

Во время игры в первом тайме матча арбитр Павел Шадыханов показал желтую карточку нападающему команды «Зенит» Сердару Азмуну. А после подсказки VAR и вовсе удалил иранского игрока с поля.

Причиной стал ногой в живот голкипера «Сочи» Сослана Джанаева. Азмун бурно отреагировал на свое удаление, накричал на соперников и арбитра.

Десятый тур Российской премьер-лиги закончился победой гостей. Зенит в меньшинстве, для бело-голубых это первое поражение сезона.

Ранее Gazeta.SPb писала, болельщики освистала форварда «Зенита» Артема Дзюбу во время матча против «Мальме»

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