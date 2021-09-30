Фанаты «Зенита» освистали Дзюбу во время матча с «Мальме»

Артем Дзюба был освистан фанатами своей же команды. Фото: ФК "Зенит"

Артем Дзюба был освистан фанатами своей же команды. Фото: ФК "Зенит"

Болельщики освистала форварда «Зенита» Артема Дзюбу во время матча против «Мальме», который проходил в рамках Лиги чемпионов.

Игра состоялась в среду, 29 сентября, на Газпром Арене. На 84-й минуте игры в составе петербургской команды произошла замена. Вместо нападающего Артёма Дзюбы на поле вышел полузащитник Андрей Мостовой.

Так фанаты сине-бело-голубых отреагировали на игру футболиста, который не отметился результативными действиями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» разгромил «Мальме» со счетом 4:0. Матч начался под симфонический оркестр, который исполнил композицию «Оркестр» группы «Сплин».