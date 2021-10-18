Петербургский киберспортсмен Алексей Малышев погиб при загадочных обстоятельствах

Петербургский киберспортсмен Алексей Малышев погиб при загадочных обстоятельствах
Алексей Малышев был капитаном студенческой команды Политеха по киберспорту. Фото: скрин Алексей Малышев "ВКонтакте".

Петербургский киберспортсмен Алексей Малышев погиб при загадочных обстоятельствах в городе Никольское в Тосненском районе Ленобласти.

Тело 23-летнего мужчины нашли возле гаражей у дома № 36 на Зелёной улице. Он лежал на асфальте в крови. У него не было обуви, а сам был по пояс голый. За молодым киберспортсменом приехала машина скорой помощи. У него были травмы, характерные при падении с высот. Медики не смогли спасти мужчину. Об этом сообщает 78.ru.

На месте происшествия нашли две пластиковые бутылки, пустую пачку из-под сигарет, тапочки и куртку.

Малышев был капитаном студенческой команды Политеха, которая три раза выигрывала всероссийские студенческие соревнования по киберспорту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ранее судимый житель Петербурга напал на сотрудников полиции прямо в участке.

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