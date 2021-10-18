Ранее судимый петербуржец напал на полицейских прямо в участке

Ранее судимый петербуржец напал на полицейских прямо в участке
Представителям правоохранительных органов пришлось обратится в травмпункт. Фото: pixabay

Ранее судимый житель Петербурга напал на сотрудников полиции прямо в участке.

Происшествие произошло накануне в отделении на улице Якубовича. Там арестованный мужчина сначала ударил ногой одного полицейского, а затем схватил за горло другого сотрудника полиции. Об этом сообщает 78.ru.

Представителям правоохранительных органов пришлось обратится в травмпункт. Их состояние оценили как удовлетворительное.

По факту применения насилия в отношении представителей власти возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела после стрельбы в школе Пермского края. За оружие схватился один из учеников. Инцидент произошел утром в понедельник,18 октября. Расследование ведется по статьям — «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Ранее судимый петербуржец напал на полицейских прямо в участке
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