Руководитель PolyCyber рассказал о странностях в гибели петербургского киберспортсмена

Глава направления PolyCyber Политеха Максим Паньков отметил, что петербургский киберсмпортсмен Алексей Малышев и как специалист, и как человек был хороший. Фото: скрин фото Алексея Малышева "ВКонтакте".

Глава направления PolyCyber Политеха Максим Паньков отметил, что петербургский киберсмпортсмен Алексей Малышев и как специалист, и как человек был хороший. Фото: скрин фото Алексея Малышева "ВКонтакте".

Глава направления PolyCyber Политеха Максим Паньков прокомментировал странную смерть молодого петербургского киберспортсмена Алексея Малышева.

Мужчина рассказал, что Малышев и как специалист, и как человек был хороший. Он принес немало побед как киберспортсмен и руководитель направления. В последнее время мужчина работал на Сингапурскую компанию. Об этом сообщает 78.ru.

Паньков удивился, что Малышева нашли так далеко от Северной столицы — он жил в городе. Паньков отметил, что они общались совсем недавно, был деловой разговор.

Он также обратил внимание на то, что смерть приятеля стала для него полной неожиданностью, так как врагов у Малышева не было.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский киберспортсмен Алексей Малышев погиб при загадочных обстоятельствах в городе Никольское в Тосненском районе Ленобласти.