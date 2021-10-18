В Петербурге после антиковидных рейдов опечатали два бара и остановили концерт

В Петербурге после антиковидных рейдов опечатали два бара и остановили концерт
Нарушения нашли в восьми заведениях. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге на минувших выходных прошли антиковидные рейды. По итогам проверки опечатали два бара и остановили проведение одного концерта.

По данным пресс-службы Комитета по контролю за имуществом, рейды прошли в Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Приморском районах. Нарушения нашли в восьми заведениях – в трёх барах на Ильюшина, Бухарестской и Ждановской улицах курили кальяны. Три заведения на улице Рубинштейна, бар на улице Ломоносова и ночной клуб на улице Думской продолжали принимать посетителей после 2:00 часов ночи.

Кроме того, в заведениях не было QR-кодов и разметки, не вели журналы дезинфекции и термометрии. Два бара опечатали. Владельцам заведений грозит штраф до трёхсот тысяч рублей.

В списке нарушителей оказалась и концертная площадка на Пироговской набережной: субботний концерт был не согласован с Комитетом по культуре, а число посетителей было в два раза больше допустимого. В итоге концерт остановили, организации грозит штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции Северной столицы накануне приостановили концерт музыканта Васи Обломова. Исполнитель успел спеть три песни, прежде чем на мероприятие заявилась полиция.

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