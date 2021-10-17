Музыкант Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции Северной столицы накануне приостановили концерт музыканта Васи Обломова. Исполнитель успел спеть три песни, прежде чем на мероприятие заявилась полиция.
Первоначально концерт хотели провести в клубе «Время N», однако в день выступления его перенесли в клуб «Aurora Concert hall». Об этом сообщается на странице Обломова в Instagram.
Сотрудники правоохранительных органов объяснили приостановление концерта тем, что его не согласовали с Комитетом по культуре.
В комментариях в социальных сетях поклонники поддержали артиста.
«Пой, Вася, пой!», — написал один пользователь.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии провел концерт духовой музыки для пациентов и персонала НМИЦ им. В. А. Алмазова, чтобы поддержать врачей и пациентов медицинского учреждения.