Военный оркестр Росгвардии дал концерт под окнами Центра Алмазова

Военный оркестр поддержал врачей и пациентов клиники. Фото: "ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России" "ВКонтакте"

Военный оркестр поддержал врачей и пациентов клиники. Фото: "ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России" "ВКонтакте"

Военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии провел концерт духовой музыки для пациентов и персонала НМИЦ им. В. А. Алмазова, чтобы поддержать врачей и пациентов медицинского учреждения.

Концерт прошел днем в четверг, 14 октября, под окнами Лечебно-реабилитационного комплекса, где лечатся пациенты с болезнями сердца, эндокринной системы, неврологией и другими заболеваниями, в том числе восстанавливаются после тяжелых форм коронавируса.

«Для самих пациентов и для врачей процесс реабилитации — это тяжелая совместная работа», — написали в официальной группе Центра в «Вконтакте» отметив, что концерт подарил подарил отличное настроение всем присутствующим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце августа центр Алмазова с сентября начнёт прием плановых пациентов в Петербурге. С 1 сентября в больнице осталось 30 коек для реабилитации пациентов, перенесших ковид-19.