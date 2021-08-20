Центр Алмазова с сентября начнёт прием плановых пациентов в Петербурге

Центр Алмазова с сентября начнёт прием плановых пациентов в Петербурге
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центре им. В.А. Алмазова. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России с сентября начнёт принимать плановых пациентов, закончив с коронавирусными.

Так, очередной стационар города на Неве буквально в следующем месяце вернется к плановой работе. Пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева сообщает, что центр им. Алмазова работал с инфицированными пациентами 54 дня. Почти за два месяца в госпиталь попали 714 человек с коронавирусом.

Уже сейчас больных COVID-19 принимать перестали. Вскоре в больнице проведут дезинфекцию и доктора смогут начать принимать плановых больных.

Несмотря на то, что все отделения Центра вернутся в штатный режим уже с 1 сентября, в больнице останется 30 коек для реабилитации пациентов, перенёсших ковид-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году модернизируют и отремонтируют 78 больниц Петербурга.

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