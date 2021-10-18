Дрозденко поручил усилить противокоронавирусные проверки в Ленобласти

Дрозденко поручил усилить противокоронавирусные проверки в Ленобласти
Александр Дрозденко поручил усилить противокоронавирусные проверки в регионе. Фото: Администрация Ленинградской области

В Ленинградской области усилят проверки масочного режима, а также оценят подготовку предприятий к QR-кодам. Об этом заявила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Ольга Историк.

Часть новых антикоронавирусных мер уже вступила в силу, а часть, как, например, QR-коды, вступят в силу с 15 ноября. По словам специалиста, ситуация в регионе напряженная, и это требует большей строгости проверяющих.

Как сообщил Online47.ru, с таким мнением согласился и глава региона Александр Дрозденко, поручив к концу недели подготовить четкий график COVID-проверок.

Губернатор напомнил о том, что с 15 ноября будет введена необходимость предъявлять QR-коды о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-тесты для посещения кинотеатров, домов культуры и других общественных мест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти еще 296 человек заболели коронавирусом.

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В Ленобласти еще 296 человек заболели коронавирусом