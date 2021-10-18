В Политехе рассказали о киберсмпортсмене, найденном мёртвым у гаражей в Никольском

В Политехе рассказали о киберсмпортсмене, найденном мёртвым у гаражей в Никольском
Найденный мертвым киберсмпортсмен Алексей Малышев учился средне, однако был очень общительным и открытым. Фото: скрин страницы Алексея Малышева во "ВКонтакте".

Директор Высшей школы физики и технологий материалов Политеха Александр Семанча поделился, каким в университете заполнился киберсмпортсмен Алексей Малышев, которого накануне нашли мертвым в Ленобласти.

Так Семанча рассказал о том, что парень учился по направлению металлургия, однако после окончания вуза пошел работать не по профессии, потому что увлекся киберспортом. Учился средне, однако был очень общительным и открытым. Об этом сообщает 78.ru.

Семанча отметил, что он в трансе, ему жаль получать такие печальные новости. Директор также обратил внимание на то, что в университете вообще переживают, чем выпускники занимаются после вуза. Также в университете настороженно относятся к киберспорту. По мнению преподавателей, он не всегда приносит хорошие деньги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский киберспортсмен Алексей Малышев погиб при загадочных обстоятельствах в городе Никольское в Тосненском районе Ленобласти.

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